Nos pênaltis, Internacional é eliminado nas oitavas da Libertadores para o Olimpia

O Internacional deu adeus à Copa Libertadores nesta quinta-feira. O Colorado recebeu o Olimpia, no Beira-Rio, e repetiu o empate do Paraguai por 0 a 0. Nos pênaltis, Galhardo perdeu e os visitantes avançaram para as quartas de final com o placar de 5 a 4.

Precisando de uma vitória simples e jogando em casa, o Inter foi para cima do Olimpia desde o minuto inicial. A primeira do jogo veio com Yuri Alberto, aos seis minutos, que parou no goleiro Aguilar.

Mais tarde foi a vez de Taison, que primeiro desperdiçou grande chance na grande área, e mais tarde carimbou a trave em chute de fora. Aos 26 da primeira etapa, Taison finalmente conseguiu balançar a rede – porém o árbitro uruguaio assinalou impedimento no lance e anulou o tento da equipe brasileira.

Thiago Galhardo também teve a oportunidade de abrir o placar, mas em duas chances acabou errando o alvo. Colecionando gols perdidos, o Inter foi para o vestiário com o placar zerado.

O roteiro continuou o mesmo na segunda etapa. Controle e volume de jogo nos pés do Internacional, mas pecando nas finalizações. A melhor oportunidade da equipe brasileira veio aos 20 minutos. Taison pegou rebote e sentiu o toque na grande área – pênalti assinalado e Edenílson parou no goleiro Aguilar.

O ritmo do Inter caiu a partir de então e, ainda buscando o gol da classificação, não conseguiu assustar tanto a equipe paraguaia. Dessa forma, o empate sem gols permaneceu até o apito final e a decisão foi para os pênaltis.

Na bola parada, melhor para os paraguaios. Depois de quatro cobranças com sucesso de cada lado, coube a Thiago Galhardo a quinta cobrança colorada – o brasileiro isolou e Derlis González deu a classificação para o Olimpia.

