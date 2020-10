Cidade de Novo Progresso supera marca de mil infectados pela Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Atualmente há 970 pessoas curadas, 1 pessoa internada com a Covid-19 em leitos do hospital municipal controlado pela prefeitura. O número de óbitos somam o total de 17 desde início da pandemia, número equivalente 1,7% , bem a baixo da media nacional. *Por:Jornal Folha do Progresso.

You May Also Like