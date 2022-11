Após vitória por nocaute nos Estados Unidos, lutador de Mato Grosso quer abrir caminho para mais atletas no MMA

O lutador mato-grossense Rafael do Nascimento, o “Mulisha”, deu mais um importante passo em sua carreira no MMA, no último final de semana, no renomado evento Legacy Fighting Alliance 147, em Sloan, Iowa, nos Estados Unidos.

Ao Só Notícias, o apiacaense comentou sobre a vitória diante do americano Justin Wettzell e destacou que o resultado o deixou perto do UFC, principal evento do mundo.

“Eu aceitei lutar com esse cara e ele é bom. Vinha de três vitórias por nocaute e estava cotado para entrar no UFC. Eu sabia que vencendo ele eu ficaria perto de entrar também, por isso eu aceitei. Era para eu lutar só em janeiro, mas eu aceitei sabendo que se eu vencesse eu ficaria perto (chance no UFC)”, revelou.

Apesar de ficar costas no chão no primeiro round, Mulisha neutralizou as ações do americano mesmo em posição de desvantagem. “Eu sabia que ele era um wrestler e trocador, mas eu tinha jiu-jitsu e trocação para lutar com ele, porém eu falei para meu amigo que eu iria nocautear para deixar meu nome cravado no LFA. Na primeira luta eu finalizei e agora vou nocautear. Eu assisti as lutas deles e vi o que ele fazia”, explicou.

“Ele sentiu minha mão duas vezes no primeiro round, mas caiu nas minhas pernas e conseguiu (jogar pro chão) quando eu fui tentar pegar ele numa chave, mas ele defendeu. Eu consegui ficar no chão e neutralizei o jogo de wrestling , acabei vencendo o primeiro round. Olhei para a cara dele e vi que ele estava frustrado. No segundo round ele já estava perdido. Meu treinador mandou eu ir pra cima, vi que ele sentiu e aproveitei o momento para nocautear ele. Quando minha mão entrou ele caiu”, disse o lutador.

Natural de Apiacás (487 quilômetros de Sinop), moradores do município se reuniram em residências e bares para assistir o compatriota e vibraram com o resultado. “Sim eu fico muito feliz em ver que a população está gostando do meu trabalho isso faz com que eu sinta mais fome de vitória ainda. Quero abrir caminho para mais atletas mato-grossense brilharem também”, concluiu. (Com informações do Só Notícias/Kelvin Ramirez – foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 25/11/2022/

