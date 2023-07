Apple vai deletar fotos arquivadas na ‘nuvem’ dos iPhones

Apple anunciou que vai descontinuar o serviço de “Meu Compartilhamento de Fotos” | Mike Andronico/CNN

Apple anunciou que vai descontinuar o serviço de “Meu Compartilhamento de Fotos” (em inglês, “My Photo Stream”), que costuma salvar automaticamente na nuvem os registros fotográficos

Uma das facilidades que a criação do iPhone proporcionou foi o arquivamento de imagens. Você usa iPhone ou iPad? Então, atenção: a Apple apagará de forma permanente um álbum de fotos do seu dispositivo ainda no mês de julho.

Tratam-se das imagens do “Meu Compartilhamento de Fotos” (em inglês, “My Photo Stream”), que costuma salvar automaticamente na nuvem os registros fotográficos e mantê-los por 30 dias.

Toda vez que você tira uma foto com seu iPhone ou iPad, ela fica guardada no seu dispositivo. Mas ela também é salva no “Meu Compartilhamento de Fotos”.

Idealizado e introduzido por Steve Jobs, esse álbum guardava as fotos gratuitamente e existia há mais de uma década, oferecendo uma alternativa aos planos pagos do iCloud. Salvava até mil fotos.

Atualmente, o iCloud oferece grátis 5GB de espaço para fotos, o que é suficiente para guardar cerca de 3.500 imagens, sem prazo de validade. Mas justamente por guardar imagens feitas há meses ou anos atrás, o espaço pode não ser suficiente. Quando o espaço gratuito se esgota, as fotos deixam de ser guardadas na nuvem, e o usuário precisa pagar pelo iCloud+.

Essa era a vantagem do “Meu Compartilhamento de Fotos”: ele guardava as fotos mais recentes, mesmo que o usuário não tivesse espaço no iCloud. Com isso, donos de aparelhos da Apple tinham um mês para arranjar outra forma de fazer backup das imagens ou liberar espaço no iCloud para guardar as fotos que desejava.

No entanto, a empresa anunciou agora que decidiu encerrar o serviço. Desde o dia 26, as fotos já deixaram de ser armazenadas no álbum automaticamente. E a Apple informou que apagará de vez as imagens que estiverem lá em 26 de julho. A boa notícia é que ainda dá tempo de você salvá-las em outro lugar, e Tilt explica abaixo a maneira mais simples de fazer isso.

Você não vai perder as fotos, mas?

Segundo comunicado emitido pela Apple, o fim do álbum não significa que você vá perder suas fotos: elas ainda vão continuar salvas no seu dispositivo. Mas, sem estarem na nuvem, não podem ser acessadas de outro aparelho e ficam bem mais vulneráveis, podendo ser perdidas caso o aparelho quebre ou seja extraviado.

É preciso dizer que, se você já paga por algum plano do iCloud+ e tem espaço sobrando, essa notícia não deve afetar você. Mas se você só utiliza a versão gratuita do iCloud e costuma ficar sem espaço para fotos, é melhor seguir o passo a passo abaixo.

Como salvar suas fotos no iPhone ou no iPad

– Acesse o app Fotos no seu iPhone ou iPad e clique em Álbuns, na parte inferior da tela.

Lá, você encontrará álbuns de fotos com nomes como “WhatsApp” e “Instagram”. Acesse o álbum chamado “Meu Compartilhamento de Fotos” e, nele, selecione todas as fotos que deseja guardar.

Em seguida, clique em “Compartilhar” e “Salvar Imagem” para guardar as fotos no seu próprio aparelho.

Dessa forma, enquanto você dispor desse iPhone ou iPad, essas fotos estarão lá.

Como salvar suas fotos no Mac

Para salvar as imagens diretamente num computador da Apple, o processo é um pouco diferente. Abra o app “Fotos” e, em seguida, o álbum “Meu Compartilhamento de Fotos”. Da mesma forma, selecione todas as fotos que você deseja salvar e que não estejam atualmente na sua fototeca. Por fim, arraste-as do álbum para sua Biblioteca.

Fonte: DOL Carajás com Tilt UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/18:30:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...