Gracyanne Barbosa exibe autoestima com tanquinho à mostra e calcinha minúscula: ‘Melhor versão’

Gracyanne Barbosa exibe corpo musculoso e autoestima em clique ousado (Reprodução/@graoficial)

De calcinha e mini blusa, a musa fitness deu uma lição de autoestima em sua nova publicação no Instagram

Pela tarde desta segunda-feira (3), Gracyanne Barbosa chamou atenção da web ao postar uma foto exibindo seus músculos e autoestima. O clique ousado compartilhado no Instagram mostra a musa fitness usando uma calcinha minúscula, que quase não aparece, acompanhada de uma mini blusa com os seios à mostra.

“Não tenha medo de mostrar ao mundo a sua melhor versão. Tenha autoconfiança e amor-próprio. Escolha sempre ser sua melhor versão”, escreveu a celebridade na legenda da publicação.

Aos 39 anos, Gracyanne Barbosa continua sendo referência para homens e mulheres que desejam manter o corpo em forma, ou até mesmo se tornar fisiculturista. Nos comentários, os fãs e seguidores elogiaram a mulher do cantor Belo, e gostaram do recado. “Eu já ia boicotar meu treino, daí veio essa foto. Vou correndo para a academia”, disse um seguidor. “Minha inspiração”, completou outro.

Fonte: Beatriz Moura e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/18:24:26

