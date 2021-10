Arara-azul em gaiola é resgatada pela PM em Novo Progresso

(Foto:Divulgação PM) – Segundo a Policia Militar a gaiola foi recuperada com arara-azul depois que um homem abandonou durante fuga em Novo Progresso.

Ainda conforme a Policia Militar Que por volta das 16h:30min, deste domingo 10 de outubro, a guarnição de serviço, em rondas na vicinal Jamanxim, avistou um cidadão com uma gaiola, e quando percebeu a aproximação dos militares, o mesmo adentrou no mato. Na gaiola havia uma Arara-azul, que é um animal de alto valor no mercado negro. Que, devido não haver nem um agente do Ibama de serviço na sua base, não ser possível soltar o animal na natureza por deformação nas suas asas e pensando na recuperação do animal, o mesmo foi entregue à Sandra Batista que faz parte de um grupo de pessoas que cuida de animais que são encontrados em situação de maus tratos.

A 7ª CIPM irá, semanalmente, verificar a recuperação do animal para que seja logo solto no seu habitat natural.

JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA PM

