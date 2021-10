Loja de armas tem parede quebrada em tentativa de assalto, pela segunda vez neste ano em Novo Progresso

(Fotos:WhatsApp Jornal Folha do Progresso ) – Uma loja na avenida Jamanxim teve parede quebrada em tentativa de assaltado. Esta é segunda vez nesse ano, o primeiro ocorreu em março e os criminosos quebraram a parede entraram e furtaram armas e revolveres. Nesta segunda-feira 11 de outubro voltou ter a parede quebrada em tentativa de assalto com as mesmas característica do primeiro assalto.

Leia também:Bandidos fazem buraco na parede de loja para roubar armas e munição

*54 pistolas e revolveres foram roubados na loja “Panelão Caça & Pesca” em Novo Progresso- Assista ao vídeo.

*Vídeos – Pelo menos três Lojas foram assaltadas na noite deste domingo para segunda em Novo Progresso – via @NpJornal

Na madrugada desta segunda-feira 11 de outubro, é possível ver quando dois homens chegam andando com uma escada e mochila pela lateral da loja na rua das Acácias no Bairro Jardim Planalto. “Os criminosos abriram um buraco na parede do estabelecimento “Panelão caça & pesca”. Segundo funcionário da empresa, só houve a tentativa, nada foi levado do estabelecimento! No estabelecimento funciona atendimento de correspondente bancário. Os criminosos abriram um buraco na lateral com a rua onde funciona um restaurante. A empresa não havia registrado BO (Boletim de Ocorrência ) até o fechamento desta.

Assista ao Vídeo

No primeiro assalto em março de 2021 os criminosos levaram 54 pistola e revolveres na loja “Panelão Caça & Pesca” – a loja está localizada na avenida jamanxim centro e vende armas e munição e produtos de pesca em geral em Novo Progresso – Bandidos quebraram a parede aos fundos da loja na rua planalto e cometeram o roubo.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Este slideshow necessita de JavaScript.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...