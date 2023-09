Homem que tentou matar ex-mulher atropelada em Sinop (MT), pode estar foragido em Novo Progresso;Vídeo

Homem não aceita separação e tenta matar a ex-mulher atropelada em Sinop no MT – (Foto:Reprodução)

Vítima conseguiu escapar do carro e pediu medidas protetivas na delegacia

Homem, que não se conformava com o fim do relacionamento tentou matar a ex-mulher atropelada, na manhã de ontem, em Sinop no Mato Grosso.

Vítima, estava parada em frente da residência, quando foi surpreendida por um carro conduzido pelo suspeito, que, em seguida, desceu do veículo e tentou entrar na residência depois deu marcha a ré e saiu rumo ignorado. Mulher conseguiu entrar e escapar do atropelamento.

O caso foi registrado na delegacia de polícia de Sinop (MT), e foi divulgado pela pagina Mil Graus Sinop” no Instagram. Ainda conforme informação da página o homem está foragido em Novo Progresso no PÁ.

