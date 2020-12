Arcebispo metropolitano de Belém faz pronunciamento sobre acusações de imoralidade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dom Alberto Taveira escreveu que “tem clara consciência da improcedência das acusações” e que vai aguardar as investigações que correm em segredo da justiça. O Arcebispo não deu nenhum detalhe sobre as acusações que pesam sobre ele.

