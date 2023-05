Argentinos compram ouro falso e vendedor é preso no Brasil

(Foto:Reproduçao)- Argentinos compram ouro falso e vendedor é preso em Rio do Sul no Vale do Itajaí em Santa Catarina.

Após comprar uma barra de ouro falsa, dois argentinos denunciaram um suspeito de envolvimento no golpe. Em seguida, na tarde desta quarta-feira, 24, a Polícia Civil prendeu o sujeito em Rio do Sul, através da Delegacia de Polícia da Comarca de Rio do Sul

Primeiramente, os agentes se deslocaram até a residência do suspeito, no bairro Canta Galo. No local, os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão, bem como um mandado de prisão preventiva.

Segundo as informações, o suspeito fabricava e vendia barras de ouro falsas em um preço abaixo do mercado. Além disso, as apurações mostraram que ele vendeu uma barra de ouro falsa para dois argentinos no dia 10 de maio.

As vítimas pagaram R$ 80 mil por 600g de ouro falso, bem como se comprometeram a pagar mais R$ 85 mil.

No entanto, ao voltar para a Argentina, os dois levaram a barra de ouro falsa para uma análise. Assim, descobriram que, na verdade, o material era composto de liga de cobre e outros metais sem valor.

Por isso, diante do prejuízo, os argentinos voltaram ao Brasil para tentar reaver o valor pago ao suspeito – sem sucesso.

Além disso, segundo as investigações, o suspeito já teria feito outras vítimas com o mesmo golpe, além de possuir outros registros policiais, também relacionados a fraudes.

Por fim, após o interrogatório, a equipe encaminhou o sujeito ao Presídio de Rio Do Sul para que ele fique à disposição da justiça.

Fonte: Redação/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 26/05/2023/11:10:13

