Armas, aeronaves e toneladas de minério são apreendidas, em Roraima

Além da Polícia Federal e do Ibama, participam das ações o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); EB (1º Batalhão Logístico de Selva em Roraima); a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai); a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP); a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Operação Guardiões do Bioma atua de forma integrada com órgãos federais e estaduais. São três eixos de atuação: combate ao desmatamento ilegal, queimadas e incêndios florestais e proteção de terras indígenas.

A segunda edição da operação deste ano, iniciada em setembro, durou 24 dias e resultou na apreensão de aeronaves, embarcações, veículos e armas de fogo. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), a ação conta com a atuação de 12 instituições federais no estado de Roraima.

