“Fatos e Números” apresenta dados sobre temas relacionados à família brasileira

Publicada no mês passado, a edição mais recente aborda a saúde mental e traz dados sobre depressão, lesões autoinflingidas e suicídio em relação às fases da vida, sexo e estado civil (Foto: Banco de Imagem)

Os conteúdos do boletim incluem informações sobre taxa de fecundidade, arranjos familiares, casamento, saúde mental, entre outros; as publicações são gratuitas e estão disponíveis no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Os conteúdos publicados no boletim “Fatos e Números” abrangem sínteses de dados estatísticos sobre várias dimensões da vida das famílias brasileiras, a partir de bases de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), além de considerar levantamentos e pesquisas especiais feitas por outras instituições de referência. A publicação é uma iniciativa do Observatório Nacional da Família, da Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (ONF/SNF/MMFDH). Até o momento, foram publicados cinco edições, que estão disponíveis no site do MMFDH de forma gratuita.

Acesse as publicações

Titular do MMFDH, a ministra Cristiane Britto ressalta a importância do Observatório para o fortalecimento dos vínculos familiares. “A família é a base da sociedade, é necessário que elas sejam e estejam fortes. A série “Fatos e Números” as auxilia e tem, justamente, o objetivo de fornecer os indicadores para o desenvolvimento e para a implementação das políticas públicas pelo Ministério”, afirma.

Angela Gandra, secretária nacional da Família (SNF), acredita que o Observatório Nacional da Família nasceu com o propósito de oferecer informações reais, relevantes e interessantes para a população. “O boletim é mais um subsídio apresentado para ajudar os cidadãos a se conscientizarem do papel preventivo que exercem sobre a estabilidade e a felicidade de cada um dos integrantes da família”, reforça.

Temáticas

O primeiro boletim aborda o tema “Família e Filhos” e traz os principais dados sobre a evolução histórica da taxa de fecundidade no Brasil, da idade em que as mulheres têm o primeiro filho e do tamanho médio da família brasileira, bem como a relação entre o número de filhos e outras variáveis populacionais.

A segunda publicação tem como foco os “Idosos e Família no Brasil” e apresenta dados significativos sobre a situação da população idosa no Brasil no contexto da população em geral e das famílias brasileiras.

O terceiro boletim abrange a temática do “Casamento”, trazendo dados sobre a decisão de iniciar uma família por meio da união conjugal, que tem sofrido alterações nos últimos anos, com relação aos seguintes aspectos: 1) a opção pelo casamento ou pela união estável; 2) a idade média quando se trata do primeiro casamento e 3) a duração dos casamentos formados.

A edição sobre os “Arranjos Familiares”, por sua vez, estabelece um recorte a partir de bases de dados do IBGE e do IPEA. Ela traz informações sobre a evolução histórica da composição familiar no Brasil nos últimos 25 anos e a distribuição da renda por arranjos familiares, além do crescimento da proporção de mulheres solteiras com filhos e o aumento das mulheres chefes de família.

Por fim, o quinto boletim, publicado no mês de setembro, dispõe sobre o tema “Saúde Mental” em alusão a campanha de prevenção ao suicídio, e traz dados sobre depressão, lesões autoinflingidas e suicídio em relação às fases da vida, sexo e estado civil no Brasil.

