Médica de 26 anos sofre mal súbito e morre em academia

Uma tragédia abalou a cidade de Belo Horizonte nesta última terça-feira (13), quando a jovem médica Luciana Xavier Oliveira, de 26 anos, sofreu um mal súbito enquanto se exercitava em uma academia localizada na capital mineira. O episódio chocou os frequentadores do local e deixou a comunidade médica enlutada pela perda de uma profissional promissora.

Luciana, que estava em fase de especialização em oftalmologia na renomada Santa Casa de Belo Horizonte, era conhecida por sua dedicação e paixão pela medicina. Segundo relatos de testemunhas, o incidente ocorreu de maneira repentina e inesperada. Enquanto utilizava uma esteira, Luciana desmaiou e caiu do aparelho, atraindo a atenção de todos que estavam no espaço.

Assim que perceberam a gravidade da situação, frequentadores da academia agiram prontamente. Eles iniciaram os primeiros socorros com massagens cardíacas e buscaram auxílio de Policiais Militares que estavam nas proximidades.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, os policiais chegaram rapidamente ao local e encontraram Luciana em estado crítico. A médica apresentava sinais de inconsciência, estava muito pálida, com pupilas dilatadas e apresentava um sangramento na boca, possivelmente causado pela queda.

Seguindo os protocolos de emergência, os policiais se revezaram com outros socorristas para aplicar técnicas de reanim

Apesar dos esforços contínuos e do suporte imediato, a jovem não voltou a si.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para dar continuidade ao atendimento. Luciana foi encaminhada às pressas para uma unidade hospitalar de referência. Porém, mesmo com todo o empenho das equipes médicas, a jovem não resistiu e teve o óbito confirmado.

