Armas e munições do Comando Vermelho são apreendidas em Belém (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Após denúncia anônima, a Polícia Civil apreendeu, nesta terça-feira (05), 15 armas de fogo calibre ponto 38, além de 222 munições do mesmo calibre. As armas foram apreendidas em um imóvel localizado na Passagem São Jorge, casa 99, no bairro da Marambaia, em Belém.

De acordo com informações da Polícia Civil, o imóvel pertence ao casal Luana Dilubia Freire Barbosa e Herbenthon Junio Albuquerque da Costa, conhecido como “Neguinho”, ambos filiados à facção Comando Vermelho. Eles não estavam no imóvel no momento da apreensão. Segundo a denúncia, o casal estaria na posse das armas com o intuito de vender as mesmas para membros do Comando Vermelho de outros bairros de Belém e do interior do Estado.

A Polícia Civil informou ainda que as armas e munições podem fazer parte de um carregamento que foi furtado de uma empresa de segurança na última sexta-feira (1º), que estava fechada.

Participaram da operação o delegado Pery Netto e os investigadores Amaral, Gildo, Wolney e Derivaldo, ambos da Delegacia da Marambaia.

