Mulher mata ex-companheiro a facadas após discussão por pensão alimentícia, no Pará

A suspeita do crime é a ex-companheira dele, identificada como Bruna Silva. Ela foi presa horas após o assassinato. (Foto:Reprodução/ Redes sociais).

Segundo a polícia, Rafael Caldas da Costa já teria ao menos cinco anotações criminais, inclusive por violência doméstica, uma vez que supostamente ele batia muito em Bruna, quando ainda estavam juntos. Ela, inclusive, teria uma medida protetiva contra Rafael.

Rafael Caldas da Costa foi assassinado com uma facada no peito, na madrugada desta segunda-feira (15), em Cametá, no nordeste paraense. A suspeita do crime é a ex-companheira dele, identificada como Bruna Silva. Ela foi presa horas após o assassinato e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, acompanhada de uma advogada.

De acordo com a polícia, Bruna teria abordado Rafael no momento em que ele havia acabado de sair de uma festa para cobrar o pagamento da pensão alimentícia do filho do casal.

Rafael teria dito que esse assunto seria resolvido perante à justiça. A suspeita, então, teria puxado uma faca com a qual desferiu um golpe na altura do peito de Rafael. Ele caiu ao chão e foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, detalhou a polícia.

O homem foi levado, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cametá. Porém, devido à gravidade da perfuração, precisou ser transferido para o Hospital Regional de Cametá, onde não resistiu e morreu.

Segundo a polícia, Rafael já teria ao menos cinco anotações criminais, inclusive por violência doméstica, uma vez que supostamente ele batia muito em Bruna, quando ainda estavam juntos. Ela, inclusive, teria uma medida protetiva contra Rafael. (Com informações do O Liberal).

