Piloto de lancha que naufragou, Pará é preso

Marcos de Souza Oliveira, de 34 anos, piloto da lancha Dona Lourdes II, foi preso em Ananindeua. (Foto:Ascom/Polícia Civil).

O piloto Marcos de Souza Oliveira, de 34 anos, que estava foragido, após a embarcação Dona Lourdes II naufragar próximo à Ilha de Cotijuba.

Os últimos dias não têm sido nada fáceis para os paraenses. Cenas de dor e sofrimento tomaram conta das redes sociais, desde o último dia 08, quando uma lancha que saiu de Cachoeira do Arari, no Marajó, com destino a Belém, naufragou e resultou em muitas mortes. Desde aí, as autoridades estão investigando o caso para que os responsáveis sejam punidos.

Na tarde desta terça-feira (13), o governador Helder Barbalho usou as suas redes sociais para informar que Marcos de Souza Oliveira, de 34 anos, piloto da lancha Dona Lourdes II, que naufragou próximo à Ilha de Cotijuba, na última semana, foi preso em uma ação integrada das forças de segurança do Estado.

O homem estava foragido após o trágico acidente que vitimou – até o momento – 22 pessoas. A Justiça já havia decretado a prisão preventiva de Marcos. O comandante da embarcação foi preso em Ananindeua e será encaminhado para a Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Pará. (Com informações do DOL Google News).

Jornal Folha do Progresso em 13/09/2022/

