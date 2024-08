Lotofácil: duas apostas dividem prêmio milionário do concurso 3.181; veja as cidades

(Foto:Reprodução)- Duas apostas feitas nos estados de São Paulo e Alagoas acertaram as 15 dezenas do concurso 3.181 da Lotofácil, sorteadas na noite desta quarta-feira (14), e dividiram o prêmio de R$ 1,7 milhão. Outras 168 apostas, incluindo 20 de Minas Gerais, faturaram mais de R$ 1,9 mil com 14 dezenas.

Os números sorteados foram: 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.

Uma das apostas foi feita na Lotérica Momento da Virada, em Arapiraca (AL), enquanto a outra foi feita na Alvorada Loterias em São Paulo (SP). Cada um deles vai ganhar R$ 789.923,40. O prazo para retirada do prêmio é 90 dias.

Além do prêmio principal, 168 apostas faturaram R$ 1.971,78 acertando 14 dezenas da Lotofácil. Entre elas, estão cinco apostas feitas em Belo Horizonte e mais 15 feitas em lotéricas de outras cidades mineiras, como Caeté, Ituiutaba, Juiz de Fora e Viçosa. Quem fez 13 dezenas ganhou R$ 30,00, enquanto 12 acertos renderam R$ 12,00 e 11 acertos renderam R$ 6,00. O próximo sorteio da Lotofácil será nesta quinta-feira (15) e pode pagar R$ 1,7 milhão para quem acertar as 15 dezenas.

Como jogar

Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. O jogador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da Teimosinha. A aposta mínima custa R$ 3,00.

Como jogar on-line?

Qualquer pessoa acima maior de 18 anos pode apostar por meios dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é de R$ 20 e a máxima de R$ 500. A aposta pode ser paga com cartões de crédito, débito, Mercado Pago e Pix.

O apostador tem a opção de escolher a quantidade de números e também deixar que o sistema defina aleatoriamente. O usuário também pode recorrer a sites que geram números aleatórios para jogos.

