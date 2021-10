As novidades do Real Madrid no clássico contra o Barcelona

Após um verão de mais partidas do que novas contratações e no qual o grande sonho (Mbappé) não se tornou realidade. O Real Madrid só adicionou dois novos jogadores ao seu elenco: Alaba e Camavinga.

Dois jogadores que estão separados por uma década (o austríaco tem 29 anos e Camavinga será 19 em novembro próximo) e que, pela primeira vez, viveram neste domingo(24) um dos duelos mais importantes do futebol mundial: o clássico entre o FC Barcelona e o Real Madrid.

No caso de David Alaba, com um histórico decisivo e prestigioso no Bayern de Munique, já houveram várias ocasiões em que ele enfrentou o Barcelona. Especificamente, eles já se encontraram em três ocasiões. Uma delas, a mais famosa, foi a derrota de 2-8 que o time alemão causou ao Barcelona em Lisboa durante as quartas-de-final da Liga dos Campeões.

Antes disso, eles se encontraram nas semifinais da Copa da Europa na temporada 12/13, com uma vitória alemã, e na campanha 13/14, com uma vitória do Barcelona, na qual a Alaba esteve ausente devido a lesões.

Por sua vez, Camavinga por conta da idade quase não tem experiência em grandes jogos e esta foi, sem dúvidas, uma das mais importantes em sua carreira que está só começando.

O clássico entre as duas maiores equipes da Espanha com certeza é um dos jogos de mais audiência na Europa e no mundo. Com elencos competitivos e extremamente preparados, os jogadores de cada time encaram todo clássico com uma partida de mundial, dando o sangue para definir nos detalhes quem sairá vitorioso.

Os torcedores de ambos os times sempre estão esperando por um jogo grande como esse para terem ainda mais chances com as apostas esportivas. Para aqueles que anseiam por tentarem a sorte com seus palpites em jogos e competições, o aplicativo de apostas, Wanna, entrega um ambiente repleto de ferramentas para os seus usuários terem o que há de melhor no universo das apostas.

Os estados dos EUA estão provando ao mundo como as apostas esportivas são capazes de gerar rentabilidade e novas oportunidades para as regiões nas quais estão localizadas, como podemos ver no site de notícias iGaming Brazil, com a notícia “Receita de apostas esportivas chega a US$578,8 milhões na Pensilvânia”.

Por:Parceria Digital

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...