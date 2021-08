Jovem que participava de luau com os amigos é assassinado em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A PM encontrou uma pistola, calibre .40 no local e procurou o autor do tiro, mas não encontrou.

Policiais militares foram ao local e ouviram os participantes do luau. Caio tinha se afastado das outras pessoas para urinar no mato e voltou gritando dizendo que tinha levado um tiro.

Um jovem foi assassinado a tiros na noite desse domingo (8) em Alto Garças (MT) enquanto participava de um luau. De acordo com a Polícia Civil, Caio Mateus Vaccaro Gomes, de 26 anos, estava no local com amigos e se afastou para urinar. Ele retornou gritando dizendo que havia sido baleado.

