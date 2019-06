Assaltante de banco é preso em município paraense

Ele é acusado de dar apoio logístico à ação criminosa(Foto:Policia civil)

Erickir Rogério Souza da Silva foi preso na manhã desta quarta-feira (26), no município de Esperança do Piriá, no nordeste paraense, acusado de participar de um assalto a uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará). O crime aconteceu no município de Bonito, também no nordeste do Estado, no dia 8 de março deste ano. Erickir já estava com mandado de prisão preventiva decretado.

Ele é acusado de dar apoio logístico e suporte para a fuga dos criminosos. O bando utilizou dois veículos para escapar. Além disso, Erickir teria ateado fogo nos automóveis nas vias de acesso a Bonito após a fuga do grupo criminoso.

Com a quadrilha, já foram apreendidos seis fuzis usados no assalto, coletes balísticos, ‘miguelitos’ (uma espécie de cruz formada por pregos entrelaçados para furar pneus de carros), explosivos e uma farta quantidade de munições de calibre 556, 762 e 12. Parte dos integrantes morreu em confronto com os policiais num vilarejo em Nova Esperança do Piriá no dia 15 de março deste ano. As investigações do caso continuam a fim de identificar e prender os demais envolvidos.

Por:Redação Integrada

