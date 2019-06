Câmara aprova reserva de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Câmara de Belém aprovou, nesta quarta-feira (26), projeto de lei que trata de reserva de 5% das vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em empresas prestadores de serviço do município. A proposta é de autoria do vereador Igor Andrade (PSB).

