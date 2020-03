Homem é morto durante ação motivada por denúncia de tráfico de drogas em Eldorado dos Carajás

(Foto:Reprodução) – Suspeito teria atirado na direção de Policiais Militares com uma espingarda

Na noite deste domingo (02), um homem morreu em uma ação da Polícia Militar em Eldorado dos Carajás, município do sudeste paraense. Wanderson da Conceição, também conhecido pelo apelido “Rato”, foi baleado ao reagir a uma abordagem da 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), quando os policiais averiguavam uma denúncia de tráfico de drogas.

De acordo com informações da CIPM, o caso ocorreu por volta das 22h, na rua Dom Pedro II. Os policiais chegaram ao endereço por meio de uma denúncia anônima de tráfico de drogas. Ao se aproximarem do local descrito, eles avistaram dois indivíduos em frente a uma casa. A dupla usava latas como cachimbos e, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram para dentro da residência, deixando uma pedra de crack e um canivete para trás.

Os policiais entraram na casa atrás dos dois suspeitos e, nesse momento, avistaram Wanderson no quintal, com uma arma nas mãos. Ele teria disparado na direção da guarnição, que revidou e acabou atingindo-o com dois tiros, enquanto o comparsa aproveitou para fugir. Wanderson ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Na casa onde Wanderson foi baleado, a polícia encontrou mais duas petecas de crack, além de munições calibre 22, mesmo calibre da arma – tipo espingarda – usada por ele na troca de tiros. A vítima tinha diversas passagens pelo sistema de segurança pública e era conhecido na região por seu envolvimento com roubos e tráfico de drogas. Ele, inclusive, tinha deixado a prisão poucos dias atrás.

Por:Redação Integrada

