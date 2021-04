Mãe abandona menino de cerca de 2 meses em quarto de hotel

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do site Correio de Carajás

Um bebê foi abandonado pela mãe em um quarto de hotel, às proximidades da Rodoviária de Redenção, no sul do Pará, nesta quarta-feira (14). A criança é do sexo masculino e tem aproximadamente dois meses de vida.

