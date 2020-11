MDB lidera com a maior quantidade de vereadores eleitos no Pará

Foram mais de 350 políticos do partido escolhidos pelos paraenses este ano.

As 1.764 vagas que serão ocupadas pelos novos vereadores e vereadoras em todo o Pará ficarão polarizadas após esta eleição. O partido que liderou com a maior quantidade de vereadores eleitos no Estado no domingo (15) foi o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Foram mais de 350 políticos da chapa escolhidos pelos paraenses este ano, o que corresponde a mais de 20% do total. Em segundo lugar, aparecem o Partido Liberal (PL), com mais de 160 nomes (cerca de 10%), e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com, aproximadamente, 160 (quase 9%).

Na comparação com as últimas eleições municipais, de 2016, o MDB continua na frente, mas com números bem maiores – há quatro anos, foram eleitos 264 políticos pela legenda, e o partido respondia por 13,07% das vagas totais. Já o segundo lugar ficava com o PSDB, com 260 políticos eleitos e 12,87%, e o terceiro com o PL, com números em 145 e 7,18%. Isso mostra que houve uma inversão entre o PSDB e o PL.Este ano, também tiveram bons desempenhos no Pará o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Social Cristão (PSC). Estes respondem por 149 e 139 vereadores, respectivamente. Em seguida, as cadeiras ficaram com os seguintes partidos: Democratas (DEM), com 99; Partido Democrático Trabalhista (PDT), com 85; Partido dos Trabalhadores (PT), com 81; Republicanos, com 79; Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com 77; Partido Socialista Brasileiro (PSB), com 74; Podemos (Pode), com 48; Progressistas (PP), com 35; Partido Republicano da Ordem Social (Pros), com 34; Cidadania, com 32; Avante, com 30; Solidariedade, com 27; Partido Verde (PV), com 21; Patriota, com 14; entre outros.Os municípios que tiveram a maior polarização, ou seja, o maior número de partidos compondo a Câmara, foram Belém (21 siglas), Castanhal (13), Marabá (13), Santarém (13), Ananindeua (12), Breves (11), Paragominas (11), Bragança (10), Pacajá (10), Portel (10), Redenção (10), Santa Isabel do Pará (10), São Félix do Xingu (10) e Tomé-Açu (10). Já os que ficaram com menor variedade de partidos no poder foram Abel Figueiredo, Afuá, Bannach, Brejo Grande do Araguaia, Cachoeira do Piriá, Igarapé-Açu, Melgaço, Mojuí dos Campos, Palestina do Pará, Peixe Boi, Quatipuru, Santa Luzia do Pará, São Domingos do Araguaia, Terra Santa e Trairão, todos com quatro legendas vencedoras.

Além de ser o partido que mais elegeu vereadores no Pará, o MDB também foi o único que alcançou sete políticos em uma só Câmara – é o caso de Itaituba, que possui 15 cadeiras no Legislativo Municipal. As cidades de Placas e Uruará também ficaram com seis vereadores do MDB cada. Ambas têm 13 assentos na Câmara Municipal. A reportagem lembra que os dados por partido não foram divulgados pelos órgãos eleitorais, e a conta foi feita de forma independente, com base no resultado das eleições no primeiro turno.

Número de vereadores eleitos no Pará: 1.764

Números por partido:

MDB: 358

PL: 167

PSDB: 160

PSD: 149PSC: 139

DEM: 99

PDT: 85

PT: 81

REPUBLICANOS: 79

PTB: 77

PSB: 74

PODEMOS: 48

PP: 35

PROS: 34

CIDADANIA: 32

AVANTE: 30

SOLIDARIEDADE: 27

PV: 21

PATRIOTA: 14

PC DO B: 10

PRTB: 9

PSL: 9

PMN: 8

DC: 6P

SOL: 6

PTC: 2

REDE: 2

Foto: O Libera/Elisa Vaz

Por: José Cruz/Agência Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...