Suspeito de assalto é morto em troca de tiros com a polícia no bairro Tom Alegria-3 em Novo Progresso

Conforme a informação, intervenção policial começou na madrugada desta sexta-feira, 5 de novembro de 2021, a polícia já havia rondado o quarteirão durante o dia, não conseguiu localizar o suspeito (LEO), na madrugada desta sexta a polícia localizou o endereço e ao chegar na casa no bairro Tom Alegria -3 foram recebidos a tiros, a polícia revidou e atingiu o suspeito que não resistiu e morreu no local.

