Assaltantes roubam carga de caminhão na BR-163, em Belterra; veículo estava a serviço dos Correios

Carga foi subtraída por assaltantes em ramal em Belterra, no PA — Foto: Reprodução/Redes sociais

Homens ameaçam com arma de fogo o condutor do veículo. Dentre os objetos, que estavam no veículo, havia duas armas de fogo e lunetas.

Uma carga que estava sendo transportada em um caminhão foi roubada na manhã de sexta-feira (29) na BR-163, km 108, em Belterra, no oeste paraense. Dentre os objetos, encontrados no veículo, havia duas armas de fogo e lunetas, que foram deixadas ou esquecidas pelos assaltantes.

Segundo a Polícia, a vítima do assalto compareceu à Delegacia e contou que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do caminhão e a ameaçaram com uma arma de fogo. Depois, um dos indivíduos entrou no veículo e levou a vítima até um ramal, onde a carga foi transferida para um outro carro.

Arma de fogo e lunetas foram encontradas no caminhão — Foto: Reprodução/Redes sociais

Ainda de acordo com a Polícia, o transporte da carga foi terceirizado pelos Correios para uma empresa privada. Agora, continuam as investigações para descobrir a autoria do crime e para recuperar os objetos que foram subtraídos.

30/01/2021 13h29

