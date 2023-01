PRF de Santarém recupera veículo com registro de roubo em Recife

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O veículo e o condutor foram encaminhados para a 16° Seccional de Polícia Civil em Santarém para a autoridade policial tomar as providências cabíveis. (O Impacto com informações da PRF).

De acordo com os agentes da PRF, a abordagem foi aprofundada e desta forma comprovada que se tratava da placa original QYF- 0477, ao qual existia registro de roubo em Recife, no estado de Pernambuco, em 05 de janeiro de 2021.

(Foto:Reprodução) – Na noite de terça-feira (03), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em deslocamento avistou um veículo do modelo Toyota Hilux SW4, de cor Branca QYQ-6C90 com alguns elementos que divergiam dos padrões de fábrica.

