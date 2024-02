Despesa de bar acaba em briga e feridos em Novo Repartimento-Pará

(Foto: Reprodução)- Suspeito de ataque com faca foge após ferir três pessoas durante desentendimento sobre pagamento da conta.

Uma tarde de diversão em um bar na zona rural do município de Novo Repartimento, na região sudeste do Pará, terminou em tragédia quando três pessoas foram feridas a golpes de arma branca, supostamente uma faca, durante uma intensa discussão. O suspeito do atentado, identificado como Welson Santos da Conceição, conseguiu fugir do local.

O incidente ocorreu na tarde deste sábado (17) em um bar situado na Vicinal Oito do Polo Pesqueiro, zona rural da cidade. De acordo com as primeiras investigações, Welson Conceição e um grupo de amigos estavam se divertindo no estabelecimento, porém, uma discussão acalorada irrompeu na hora de pagar a conta, resultando em uma tríplice tentativa de homicídio.

A equipe policial plantonista recebeu informações de que três pessoas haviam sido levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Repartimento devido a ferimentos causados por golpes de faca. Imediatamente, os policiais se deslocaram até a UPA e confirmaram a veracidade dos relatos. As vítimas relataram que estavam no bar na Vicinal Oito do Polo Pesqueiro quando a discussão começou e Welson Conceição atacou Francisco da Silva e Rita Francisco da Silva com golpes de faca, além de tentar ferir Marrone Fontelis.

Devido à gravidade dos ferimentos, Francisco foi transferido para o Hospital Regional de Tucuruí, enquanto Rita e Marrone foram medicados na UPA e posteriormente liberados. As autoridades continuam realizando diligências para localizar o suspeito e esclarecer totalmente o incidente.

