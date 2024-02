Programa realiza o sonho de profissional paraense em trabalhar no Canadá.

(Foto: Divulgação| JBS Sem Fronteiras)- JBS oferece passagens aéreas, auxílio-moradia por tempo determinado e apoio com o novo idioma aos colaboradores interessados em trabalhar nos EUA, Argentina, Austrália, Canadá e Reino Unido.

Muitos brasileiros têm o sonho de morar e trabalhar no exterior. Busca por melhor qualidade de vida, novas experiências culturais, aperfeiçoamento de língua estrangeira, são algumas das motivações que despertam o desejo de transformar em realidade uma carreira profissional fora do Brasil.

Para Henrique Mendes da Silva, 27 anos, a vontade de mudar de vida se concretiza com a oportunidade de trabalhar no Canadá. Nascido no Tocantins, e vivendo em Marabá (PA) há oito anos, trabalhando na unidade da Friboi, Henrique conta que quando soube da oportunidade ficou com os olhos brilhando. “A possibilidade de morar em um país de primeiro mundo, era imperdível. Para não deixar essa chance escapar, me preparei e iniciei no Brasil o treinamento para a função pretendida. No processo seletivo, passei na primeira tentativa, estava muito focado e obstinado para conquistar esse sonho,” disse animado.

JBS Sem Fronteiras

A JBS possui um processo seletivo permanente em aberto para os colaboradores interessados em trabalhar em unidades nos EUA, Argentina, Austrália, Canadá e Reino Unido. Através do programa JBS Sem Fronteiras, a Companhia global oferece a chance de seus funcionários internacionalizarem a carreira profissional, mudando de função ou estendendo seus conhecimentos para outro país, fortalecendo a cultura organizacional da JBS em todo o mundo.

Para participar do programa, os candidatos precisam trabalhar na JBS há, pelo menos, 12 meses e ter, no mínimo, seis meses de experiência na função. Para a inscrição, não é necessária fluência em inglês, nem em outro idioma. Em parceria com o Instituto J&F, a JBS capacita os colaboradores selecionados na língua inglesa. A formação requerida para o processo é Ensino Fundamental completo, além das qualificações técnicas exigidas para a função disponível. Todos os colaboradores inscritos são submetidos a um processo seletivo interno. Ao final, os aprovados iniciam uma etapa de orientação e acompanhamento específicos, com todo o suporte da JBS, incluindo auxílio no processo do visto, compra de passagem aérea e documentação.

O JBS Sem Fronteiras foi criado em 2015 voltado especialmente para promover uma experiência internacional aos operadores da Friboi e da Seara para a cidade de Brooks, em Alberta, no Canadá. O projeto cresceu, e hoje em dia, há vagas para todos os níveis hierárquicos e departamentos, incluindo administrativo, comercial e de gestão, para unidades da JBS espalhadas pelo mundo.

O diretor de RH da JBS Brasil, Fernando Meller, explica que a JBS é uma empresa que estimula o desenvolvimento das pessoas: “Temos como missão dar oportunidade de um futuro melhor a todos os nossos colaboradores, e o JBS Sem Fronteiras é um exemplo de como a Companhia faz isso na prática. Somos uma empresa global, e isso possibilita a construção de carreira tanto no Brasil quanto no exterior.”

Como se inscrever para trabalhar na JBS

Aos interessados em fazer parte do quadro da JBS, a Companhia atualmente está com mais de 200 vagas disponíveis no Pará. No site jbs.com.br/carreiras é possível consultar e se inscrever nas oportunidades em posições administrativas e de gestão. Para as vagas de operador de produção, a entrega do currículo precisa ser feita pessoalmente na unidade.

Maior empregadora do Brasil, JBS possui mais de 150 mil colaboradores em todas as regiões do país, além de 270 mil pessoas empregadas em fábricas e unidades comerciais em 24 países de todos os continentes.

Presença da JBS no Pará

A JBS possui mais de 3 mil postos de trabalho no Pará. Segundo levantamento da FIPE, a companhia, presente em 6 cidades paraenses, é responsável pela movimentação de R$ 5,44 bilhões ao ano no estado.

Sobre a JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 270 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 152 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as

melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/09:38:43

