Assessor de Bolsonaro posta foto do ex-presidente sem camisa

Em foto, Bolsonaro mostra cicatriz – (Foto:Reprodução).

Fabio Wajngarten criticou decisão do TSE e afirmou que estará sempre ao lado do ex-presidente.

O ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações e advogado de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, publicou nas redes sociais uma foto do ex-presidente sem camisa. Na imagem, é possível ver cicatrizes de cirurgias no abdômen, que foram realizadas após a facada que ele recebeu em Juiz de Fora.

Na legenda do Instagram, Wajngarten criticou a decisão do TSE de condenar Bolsonaro a inelegibilidade de oito anos e salientou que estará “sempre junto”, do ex-presidente.

Na publicação, apoiadores e críticos ao ex-presidente escreveram diversos comentários.

“Só falta ser preso agora!” comentou um usuário

“Que ele continue direcionando a direita brasileira. Precisamos dele hoje, mais que nunca”, defendeu uma apoiadora”

INELEGÍVEL

Por 5 votos a 2, Bolsonaro está impedido de se candidatar a qualquer cargo político durante oito anos. A medida começa a contar desde as Eleições Presidenciais de 2022, quando o ex-mandatário foi derrotado pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ou seja, ele não poderá disputar as eleições de 2024, 2026, 2028 e 2030.

Bolsonaro já afirmou que irá Bolsonaro afirmou que vai tentar recorrer da condenação ao Supremo Tribunal Federal (STF)

Fonte: DOL Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2023/09:22:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...