Filho de policial é apreendido após roubar viatura e armas de delegacia no RS

Adolescente furta viatura do pai policial e é apreendido após atirar contra motociclista em Tapes, diz polícia

Um adolescente de 17 anos filho de um comissário da Polícia Civil foi detido na manhã de hoje (28) após furtar armas e uma viatura, montar uma “abordagem” em uma rodovia e atirar contra a motocicleta de um policial militar no município de Tapes.

Segundo a Polícia Civil, o menor de 18 anos arrombou a delegacia do município de Cristal, a quase 60 quilômetros de Torres, e foi até a rodovia ERS-717, onde tentou roubar a motocicleta do PM da reserva.

Ele fazia “abordagens policiais” a motoristas na ERS-717. Ao disparar contra a motocicleta de um policial militar, foi rendido e imobilizado.

O filho de 17 anos de um policial civil furtou a viatura do pai neste domingo (28) e, com armas que estavam no veículo, atirou contra a motocicleta de um policial militar na ERS-717 em Tapes, no Rio Grande do Sul. O disparo aconteceu enquanto o adolescente fazia “abordagens policiais” a motoristas na rodovia, de acordo com o delegado Luciano Rodrigues Meira.

O adolescente, que foi apreendido em flagrante, é filho de um comissário de polícia. Segundo a investigação sobre o caso, ele entrou na viatura, que estava na delegacia de polícia de Cristal, a 57 quilômetros de Tapes, e dirigiu até a ERS-717, onde, armado, começou a fazer as abordagens. Havia dentro do veículo, modelo Renault Logan, uma espingarda calibre 12, uma carabina .40, carregadores e um colete balístico.

“O menor foi apreendido em flagrante. Ele tem antecedentes por outros fatos. Ele permaneceu em silêncio [na delegacia]”, disse a delegada Vivian Sander Duarte.

Em uma das abordagens, um policial militar de motocicleta foi parado e suspeitou do adolescente. Durante a abordagem, houve o disparo da arma que o jovem portava – segundo o delegado, ainda não está claro se o disparo foi intencional ou acidental. O tiro atingiu a motocicleta do policial.

O policial, então, rendeu e imobilizou o adolescente, que foi levado por policiais da Brigada Militar (BM) para a delegacia de polícia de Tapes.

“Com relação às abordagens e ao disparo feito contra o policial militar, ainda será investigado. Posso afirmar que o tiro feito contra a moto do policial militar perfurou o radiador”, detalhou o delegado Luciano Meira.

No final da tarde, o jovem foi apresentado ao Promotor de Justiça, e em seguida, houve representação para que ele fosse internado provisoriamente, o que foi aceito pelo Poder Judiciário. De acordo com a Polícia Civil, ela será encaminhado para a detenção assim que houver vaga disponibilizada pela SUSEPE.

