Corpo de mulher é encontrado em imóvel colocado para aluguel

O corpo de uma mulher, identificada como Ângela Chaves do Amaral, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (21) em Parauapebas, sudeste paraense, por um homem que procurava uma casa para alugar. Segundo informações da Polícia Militar, o cadáver foi achado por volta de 11h30, no bairro Cidade Jardim.

De acordo com o 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o corpo foi na rua V9. O homem chegou na residência, aparentemente abandonada, na intenção de inspecionar a propriedade para alugá-la. Ao entrar no local, ele se assustou ao ver o corpo ensanguentado no chão.

O cadáver estava em estado de decomposição e apresentava pelo menos duas lesões no lado esquerdo do peito, causados por golpes de arma branca. As autoridades foram acionadas por meio do Centro de Controle Operacional (CCO), e em pouco tempo, as polícias civil e militar chegaram.

O corpo da mulher foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e levado ao prédio da instituição. Segundo o IML, no necrotério, familiares da mulher identificaram o corpo como sendo de Ângela, que estava desaparecida desde o último dia 18.

A Polícia Civil não deu detalhes sobre o caso e se limitou a dizer que agentes da 20º Seccional Urbana de Parauapebas estão fazendo diligências para apurar o fato.

