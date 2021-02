Assim como os Vereadores, Prefeito, Vice e Secretários também recebem aumento salarial em Itaituba

Além do reajuste salarial em R$ 2,6 mil dos vereadores de Itaituba em meio a pandemia, o prefeito, vice e secretários também tiveram aumento na folha de vencimento.

É o que mostra um documento assinado pelo próprio Valmir Climaco (MDB) e, que a nossa equipe de reportagem teve acesso.

O último reajuste havia sido na gestão da prefeita Eliene Nunes, em 2016. Na época, o salário do Chefe do Executivo passou a ser R$ 21,5 mil, do vice R$ 15 mil e dos secretários R$ 9,8 mil.

Agora, desde 1º de janeiro de 2021, os vencimentos do prefeito chegam a R$ 26,9 mil, enquanto os do vice subiu para R$18,8 mil. Já os secretários, tiveram a maior porcentagem de aumento, 28%. O salário subir em 2,7 mil e igualou aos vencimentos de vereadores, que recebem R$ 12,6 mil.

Em uma rápida soma, é possível ver que os novos valores custarão os contribuintes um montante de R$ 1,7 milhão a mais. Isso levando em consideração que são 10 secretarias.

Fontes ouvidas pelo Giro, informaram que reajuste salarial toma como base os vencimentos dos Deputados Estaduais. Como os parlamentares estaduais aumentaram os salários deles em 2019, consequentemente, os municípios paraenses tiveram base para aumentar os valores de vereadores, secretários, vice e prefeito, como feito em Itaituba.

Para municípios com 70 a 90 mil habitantes, os vereadores têm direito a 50% dos subsídios dos deputados, já o prefeito pode ter uma fatia de até 60%. Como Itaituba passou de 100 mil habitantes, a base sobe para 50% do salário do deputado, para vereadores, e quase 80% para prefeitos.

Fonte: Portal Giro

Foto: Reprodução

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...