Idoso é estrangulado e morto dentro da própria casa em Santarém

O crime ocorreu hoje pela manhã e vizinhos dizem que ouviram pedido de socorro | Foto:Reprodução

A vítima chegou a pedir ajuda dos vizinhos, mas acabou sendo assassinado

Um idoso de 75 anos, identificado como Joceli José, foi morto dentro da casa em que morava, localizada no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste paraense. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (8).

De acordo com informações de moradores das proximidades da residência, o idoso gritou pedindo socorro. Ainda segundo os populares, a vítima parecia estar sendo espancada. Algum tempo depois, os familiares de Joceli o encontraram morto. O idoso era muito conhecido e queridos pelos moradores do bairro.

A vítima foi encontrada com marcas de corda na região do pescoço, o que indica que o idoso pode ter sido estrangulado.

A Polícia Civil investiga o caso. Não há informações sobre o autor ou autores da violência.

Com informações de Waldemir Santos/RBA TV

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...