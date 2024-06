Assistência Social de Coxim(MS) pede ajuda para localizar familiares da Sra. Marlene; que moram em Castelo dos Sonhos | PA

Hoje a Sra. Marlene se encontra em uma casa de passagem em Coxim, Mato Grosso do Sul, e pede ajuda para localizar sua família em Castelo dos Sonhos.

O nome da Senhora é, Marlene Santos de Souza, nascida em 13/05/1967, CPF: 543 719 882 53, O nome da sua mãe: Maria Barbosa dos Santos e pai Vicente Santos de Souza ( é o que consta no B.O da polícia ).

Segundo Marlene, ela tinha um filho chamado Charles, que tinha um apelido de “caçula”, o mesmo trabalhava em uma serraria, e uma filha chamada Francisca, esposa de Mirisvaldo que também moravam em Castelo dos Sonhos. Ela também detalhou que tem uma comadre com nome de Maria, que é ex- mulher do “baixinho do Tambor”.

Marlene detalhou que também era conhecida de um locutor de Castelo, chamado Nilson Araújo, esposo da Filomena.

Esses foram os dados que a Assistência social de Coxim conseguiu pegar com a Sra. Marlene, para tentar localizar a família dela em Castelo dos Sonhos.

Ajude a encontrar os familiares da Sra. Marlene.

Se alguém Conhecer a Dona Marlene ou familiares dela entrar em contato com Assistência Social de Coxim (MS) pelo contato: (67) 99911-2001.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2024/17:58:47

