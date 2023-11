Assistente de palco e ex-participante de reality morre após realizar procedimentos estéticos em SP

Luana Andrade tinha 29 anos. (Foto: Reprodução / Instagram).

Luana Andrade, de 29 anos, sofreu quatro paradas cardíacas ao realizar procedimentos estéticos.

Nesta terça-feira (7) Luana Andrade, ex-participante do reality Power Couple e assistente de palco do programa Domingo Legal, morreu após sofrer complicações durante um procedimento estético, em São Paulo.

A morte de Luana, que tinha 29 anos, pegou a todos de surpresa. De acordo com o empresário dela, Marcos Moraes, a assistente de palco sofreu quatro paradas cardíacas.“Ela estava fazendo um procedimento estético, uma lipo na coxa. Fez abdômen e ia fazer perna. Na gordurinha do joelho foi onde aconteceu a fatalidade”, comunicou o empresário.

A cirurgia aconteceu na segunda-feira (6) no Hospital São Luiz de Itaim. A última parada cardíaca aconteceu na madrugada desta terça (7). “Ela teve quatro paradas. A última foi às 4:30 da manhã”, relatou.

O empresário de Luana Andrade ressaltou que a situação foi uma fatalidade e não houve erro médico. “A equipe foi maravilhosa. Não teve erro médico, foi uma fatalidade. Ela tinha feito os exames pré-operatórios, não tinha nada errado”, disse ele.

João Hadad, namorado de Lu, acompanhou os acontecimentos. “Ela tinha acabado de se mudar para Vitória com o João. Estava feliz, contratada pelo Domingo Legal. João estava com ela o tempo todo, a viu depois de todas as paradas cardíacas”, contou Marcos.

O enterro de Luana Andrade será nesta quarta-feira (8). Segundo o empresário, ela será cremada em uma cerimônia restrita a família e amigos.

Quem era Luana Andrade, ex-Power Couple que morreu aos 29 anos

Lu Andrade ficou famosa ao participar da sexta edição do programa de casais Power Couple Brasil, ao lado do namorado, João Hadad. Atualmente, a morena atuava como uma das bailarinas do programa Domingo Legal.

A notícia da morte foi dada por uma amiga de Luana Andrade nas redes sociais e confirmada pela coluna com a assessoria de imprensa do SBT.

“Hoje o céu ganha uma linda estrela. Ainda sem acreditar! Você vai fazer muita falta aqui”, escreveu Maria Fernanda Vilela. “João Hadad, estaremos aqui para tudo que precisar”, completou.

