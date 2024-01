Manu Batidão vai cantar com Anitta em bloco de Carnaval

A cantora Anitta convidou Manu Batidão, a dona do hti “Daqui Pra Sempre”, para participar do seu bloco, que será nesta quinta-feira (25), em São Paulo.

cantora Manu Batidão leva o ritmo do Pará para os quatro cantos do país. Ela ganhou bastante visibilidade com a música “Daqui Pra Sempre”, que já é sucesso nas rádios, plataformas de estreaming, redes sociais e nos programas de televisão, onde fez participações especiais, como o Programa da Eliana, no SBT.

O videoclipe do single “Daqui Pra Sempre” já alcançou mais de 1,2 milhão de visualizações no YouTube, sucesso que conta com a participação da cantora Simone Mendes, convidada de Manu para fazer essa parceria musical, que já conquistou os corações dos brasileiros. A música está na “boca do povo”.

E o sucesso de Manu Batidão é tão grande, que já chegou até a rainha do pop e do funk, a cantora Anitta. Atualmente, a novidade é que Manu e Anitta devem se apresentar juntas.

Essa novidade foi anunciada nesta terça-feira (23), pela dona do hit “Show das Poderosas”, que revelou que a cantora Manu será uma das artistas convidadas de seu bloco de carnaval, que ocorrerá na quinta-feira (25), em São Paulo. “Olha onde a gente chegou… Sim! Manu Bahtidaão é a minha convidada para o Ensaio do dia 25 em São Paulo. Tô pronta pra enfrentar tudo com você (risos)”, declarou Anitta.

E, claro, que Manu Batidão comemorou o convite seus fâs vibraram com a notícia. “Bora, minha gostosa. Que felicidade poder estar junto com você nesse momento, separa nossa Beats que eu tô chegando!”, comentou Manu.

Fonte: DOL

