Assistente social é presa em flagrante pela Polícia Civil em Jacundá, no Pará

Polícia apreendeu medicamentos na casa da suspeita. — Foto: Polícia Civil do Pará

Suspeita é que profissional estaria desviando medicamentos e realizando cobranças indevidas por serviços gratuitos de contenção e combate à pandemia da Covid-19.

Uma assistente social foi presa em flagrante nesta terça-feira (2) durante a “Operação Comerciante do Alheio” da Polícia Civil no município de Jacundá, no sudeste do Pará. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

De acordo com as investigações, a suspeita é de que a profissional estaria desviando medicamentos e realizando cobranças indevidas por serviços fornecidos gratuitamente pela Prefeitura Municipal de Jacundá, no que se refere às medidas de contenção e combate à pandemia da Covid-19 na cidade.

Na casa da assistente social, os policiais civis apreenderam medicamentos, prontuários, receitas médicas e uma caixa de munição com 13 cartuchos intactos.

Segundo a Polícia Civil, a mulher cobrava valores dos pacientes com suspeita da doença para realizar a transferência do enfermo para hospitais regionais nos municípios de Marabá e Tucuruí e também para um suposto “acompanhamento especial” do paciente no hospital.

Todo o material apreendido e a mulher presa foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Jacundá, onde o inquérito policial tramita.

Por G1 PA — Belém

