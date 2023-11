Mulher agredida por jogador do Amazonas desabafa: “pesadelo”

Jovem relatou momentos de medo – (Foto:Reprodução).

A paraense Lígia Silva denunciou o jogador do Amazonas FC, Douglas Santos, por agressão. O caso teria ocorrida na madrugada da última sexta-feira (11), em uma festa em Belém

A estudante Lígia Silva acusou o jogador do Amazonas FC, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro 2023, Douglas Santos, de agressão. Segundo os relatos da jovem, o atleta a agrediu após ela não aceitar ficar com ele.

O caso teria ocorrido durante uma festa na casa de uma amiga da vítima, em Belém, onde Lígia estava para um treinamento profissional. Por meio das redes sociais, a vítima publicou um desabafo e compartilhou os momentos de medo e angustia que passou.

De acordo com o relato da estudante, que é natural de Cametá, na madrugada da última sexta-feira (11), o jogador Douglas queria ficar com ela “por força”. “Acreditem, uma pessoa que pega um fora e continua te pressionando quer ficar a força sim”, enfatizou a jovem.

“Ele tentou conversar comigo por uns 10 minutos e foi o suficiente para eu ver o quão ele era uma pessoa tóxica e agressiva. Sai do lado dele e logo em seguida fui ao banheiro fazer xixi. E aí é que o pesadelo começa”, detalhou.

Segundo a jovem, após se afastar do jogador, ela foi ao banheiro e foi nesse momento que ele invadiu o local e a agrediu.

“O Douglas invadiu o banheiro onde eu estava e me agarrou, me agrediu, arrancou meu cabelo, unha e partiu meu beiço. Só não apanhei mais porque fui forte e ainda conseguir lutar com ele, mas minha força é incomparável com a dele”, contou.

Vítima relatou que teve o cabelo e unhas arrancados, além de ferimentos nos lábios

A vítima destacou que relatar os momentos de agressão que viveu foi muito difícil, mas afirmou que não vai se calar e que quer justiça.

Lígia também compartilhou imagens do cabelo que foi arrancado, da unha e do corte nos lábios. Além disso, a paraense ainda mostrou prints de uma conversa que seria entre Douglas e um suposto amigo sobre o caso.

No print, Douglas disse que se “fosse amassar ela, era outra parada”. Lígia também revelou que recebeu ameaças de que amigos do jogador estavam indo atrás dela.

VEJA O DESABAFO COMPLETO

A vítima registrou um Boletim de Ocorrência em Cametá e fez exame de corpo de delito. Ela também foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento do município. Até o momento, Douglas Santos e nem o Amazonas se pronunciaram sobre o caso.

Vitima registrou Boletim de Ocorrência

“Eu tô me sentindo culpada por isso, por não ter conseguido me defender o suficiente. Muito obrigada a minha família, meus irmãos que estão sempre comigo. Obrigada pelo apoio, isso tá sendo enssencial”, concluiu a jovem.

Douglas Santos tem 24 anos e é natural de Rondon do Pará. Ele participou da campanha histórica do Amazonas na Série C, que terminou com o título para o time. O atleta jogou na base de equipes como o Santos-SP, São Carlos-SP, Desportiva Paraense-PA, Bahia-BA e Corinthians-SP. Já profissionalmente atuou pelo Bahia, Desportivo Brasil-SP, Guarani-SP, Capital FC-TO, São Bernardo-SP, Londrina-PR, Jacuipense-BA, Athletic e Ponte Preta.

Fonte:DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2023/15:31:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...