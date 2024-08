Astronautas ‘presos’ no espaço podem retornar apenas em 2025

Foto: Reprodução | A informação foi divulgada por funcionários da NASA na quarta-feira (7). O retorno dos astronautas já foi adiado três vezes e pode ser prorrogado até fevereiro de 2025, caso a cápsula Starliner continue a ser considerada insegura.

Os astronautas Barry “Butch” Wilmore e Suni Williams, que deveriam ter retornado à Terra em 12 de junho, poderão voltar ao planeta somente em fevereiro de 2025, caso a cápsula Starliner ainda seja considerada insegura. A informação foi divulgada por funcionários da NASA na quarta-feira (7).

O retorno dos astronautas já foi adiado três vezes. A NASA está discutindo a possibilidade de deixar dois assentos vazios em um próximo lançamento da cápsula Crew Dragon, da SpaceX, que foi aprovada para voos tripulados em 2020. Essa alternativa está sendo considerada caso a Boeing não consiga resolver os problemas da Starliner a tempo.

A dupla de astronautas foi enviada à Estação Espacial Internacional (ISS) em 5 de junho, numa missão planejada para durar 8 dias, no primeiro voo tripulado da cápsula Starliner, da Boeing. No entanto, problemas nos propulsores e vazamentos de hélio comprometeram o cronograma da missão.

“Tenho uma sensação muito boa em meu coração de que esta cápsula nos levará para casa, sem problemas”, declarou Suni Williams.

As falhas nos propulsores durante a acoplagem inicial da Starliner à ISS e os vazamentos de hélio, usados para pressurizar os propulsores, levaram a Boeing a iniciar uma série de testes para identificar a causa e propor soluções à NASA, que tomará a decisão final sobre a segurança da cápsula.

Entretanto, os resultados desses testes ainda não aliviaram as preocupações em relação à Starliner, gerando debates internos na agência sobre os riscos de utilizar a cápsula. Se a NASA optar por trazer os astronautas de volta usando uma nave da SpaceX, isso representaria um golpe significativo para a Boeing, que tem enfrentado dificuldades para competir com a empresa rival.

A NASA decidiu conceder mais tempo à Boeing para realizar testes adicionais e coletar mais dados, antes de tomar uma decisão final. Inclusive, a agência adiou a próxima missão da Crew Dragon, chamada Crew-9, por mais de um mês. Mesmo assim, ainda não foi decidido quais astronautas seriam retirados da missão para acomodar Wilmore e Williams, caso essa opção seja necessária.

A NASA e a Boeing continuam trabalhando juntos para consertar a cápsula Starliner. Novos testes serão realizados, mas, caso falhem novamente, a agência já considera pedir ajuda à SpaceX para resgatar os astronautas, com a viagem prevista para fevereiro de 2025.

Astronautas ‘presos’ no espaço podem retornar apenas em 2025.

Leia https://t.co/b0AmzeFEzY pic.twitter.com/0HcyKLbmRI — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 8, 2024

Fonte: G1 Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/12:15:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...