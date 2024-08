4 esportes para começar a aprender

Imagens ilustrativas (Foto:Reprodução)- Atividades físicas e mentais são excelentes hobbies para se ter. Não importa qual seja o esporte que você pratique, a recompensa dada pelo seu corpo e pela sua mente sempre é excelente. Mas como escolher o que praticar? Bom, uma ótima forma de começar é pensar sobre o que mais te agrada e o que mais cabe no seu dia a dia.

Mas se mesmo assim ainda é difícil, não se preocupe. Criamos uma lista com 4 esportes que você pode começar a aprender de maneira simples e sem necessidades de equipamentos sofisticados. Quer saber quais são eles e como iniciar a prática. Confira abaixo!

Corrida

Correr é um esporte que exige disciplina e perseverança para que você possa ultrapassar cada vez mais os seus próprios limites. A boa notícia é que a recompensa que o seu corpo te dá faz com que cada segundo valha a pena. Trata-se de um exercício aeróbico, ou seja, que faz o seu coração bater mais rápido, o que ajuda no combate a diversos tipos de problemas de saúde, além de melhorar o seu condicionamento físico.

Uma das grandes vantagens da corrida é que você não precisa de muito para começar. Basta vestir roupas leves e ter um calçado confortável. Também é necessário ter algumas precauções, como entender os limites do seu corpo e fazer alongamentos antes e depois de cada prática para evitar lesões. Também é recomendado realizar exercícios de fortalecimento dos músculos para conseguir performances cada vez melhores.

Poker

O poker não é apenas um dos esportes da mente mais populares do planeta, mas também um jogo que possui uma enorme legião de fãs e uma longa história entre os jogos de mesa no mundo todo. Não é por acaso que sempre vemos alguma referência à modalidade em filmes, músicas e séries de televisão.

Fato é que aprender como jogar poker tem se tornado um interesse cada vez maior entre diferentes públicos, de diversas idades e partes do mundo. E nas últimas décadas, isso tem sido facilitado graças ao poker online, onde você consegue aprender todas as regras e formas de jogar e disputar partidas na prática com jogadores reais e do mesmo nível que você.

Aliás, é bastante comum vermos pessoas que se tornaram profissionais do esporte através da prática pela internet. Além disso, a oferta de torneios e campeonatos de poker online cresce cada vez mais, o que também acaba fazendo com que mais pessoas queiram experimentar esse esporte da mente.

Natação

Que tal combinar o trabalho aeróbico com fortalecimento dos músculos e uma sensação única de bem-estar em contato com a água. Assim como acontece com qualquer esporte, é necessário treino para melhorar sua performance na natação. Aprender a nadar por si só pode ser o seu objetivo, ou então aprimorar suas habilidades em uma determinada modalidade. O mais importante é que você se sinta bem e se divirta no processo.

Um esporte que exige apenas um local onde você possa nadar é a natação. Ele idealmente é praticado em uma piscina, mas muitos também praticam em lagos ou represas. Se esse for o seu caso, é importante tomar providências para evitar acidentes, como nadar apenas onde há salva-vidas e não ir além do que sabe que são os limites do seu corpo.

Ciclismo

O ciclismo é outro esporte que pode gerar uma combinação de diversão e sensação de bem-estar sem precisar de muito para isso. Basta ter uma bicicleta, os equipamentos básicos de segurança e um local onde você possa pedalar com tranquilidade.

É importante sempre pensar nos locais onde se quer pedalar e quais são as precauções que devem ser tomadas em cada um deles. Enquanto existem diversos espaços seguros e tranquilos, muitos também gostam de se aventurar por dentro das cidades e perto dos carros. Se esse for o seu caso, a sua atenção deve ser redobrada, além de ter que dar uma boa revisada no código de trânsito para entender todos os seus direitos e deveres como ciclista.

Fonte: Cene Produtora e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/11:06:10

