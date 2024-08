Governo eleva projeção do salário mínimo para R$ 1.509 em 2025

Foto: Ilustrativa / GettyImages | O piso salarial, se confirmado, será um crescimento de 6,87% em relação à cifra atual, de 1.412 reais. Antes, a previsão era de um aumento para 1.502 reais, valor que consta no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem.

O governo Lula (PT) deve aumentar a previsão do salário mínimo para 2025 na proposta orçamentária que será enviada ao Congresso Nacional no dia 31. O novo valor previsto é de 1.509 reais.

Esse otimismo do governo é justificado por questões macroeconômicas, como a previsão de inflação. De acordo com a nova projeção, o piso salarial deve ser de 1.595 reais em 2026, um aumento de 13 reais em relação à previsão anterior.

Para 2027, a estimativa foi revisada de 1.676 reais para 1.687 reais. Já para 2028, a previsão atual aponta um salário mínimo de 1.783 reais, em comparação com os 1.772 reais anteriormente projetados.

Esses ajustes seguem o cálculo da política de valorização do salário mínimo, que considera o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação do período. A valorização real do salário mínimo é uma das principais bandeiras do governo Lula. A ministra do Planejamento e do Orçamento, Simone Tebet (MDB), afirmou que o aumento do piso é uma das prioridades da equipe econômica.

