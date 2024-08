Atacadista de lubrificantes é destruída por incêndio em Novo Progresso-PA;Vídeo

(Foto:Emerson Mello) – Uma empresa distribuidora de lubrificantes pegou fogo, na tarde deste sábado, 10 de agosto de 2024, no bairro Bela Vista , em Novo Progresso. – (Fotos e Vídeo Jornal Folha do Progresso)

De acordo com a informação coletada pelo jornal Folha do Progresso no local com funcionários da empresa Comercial Mariano o início do fogo foi no depósito que fica aos fundos da loja, por volta das 16h40min. O fogo rapidamente pegou grande proporção, vasilhames não suportaram o calor do fogo e o óleo escorreu pela rua em grande proporção, o fogo foi se alastrando rapidamente e atingiu a loja que fica na avenida Dr. Isaias Antunes paralela com a BR-163.

Caminhões pipa da prefeitura chegaram no local, as chamas já tomavam conta do estabelecimento. Em Novo Progresso não tem profissionais do Corpo de Bombeiros que poderiam combater o incêndio.

Não há registro de feridos. O incêndio se alastrou para comércios vizinhos ao menos três empresas foram atingidas pelo fogo que ainda continua neste momento às 19h35min de hoje.

Populares se uniram e ajudaram a retirar todo o estoque da Auto Peças Castrillon,o fogo ameaça invadir a empresa. A distribuidora ficou totalmente destruída.

Em imagens gravadas pelo Jornal Folha do Progresso, é possível ver o local tomado por uma grande nuvem de fumaça preta. A Policia Militar deu apoio para bloquear o trânsito e afastar as pessoas que se aglomeravam no local.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas e já se sabe que não houve vítimas.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2024/06:35:10

