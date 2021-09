Vândalos furtam cabos de energia da central de abastecimento dos caminhões pipa da prefeitura de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda conforme a postagem nas redes sociais, os vândalos levaram toda fiação que liga a rede até a bomba e a chave elétrica. Os serviços foram retomados em outra base no bairro São Marcos, até que a equipe de manutenção da Prefeitura faça o reparo, para retomada do abastecimento o mais rápido possível.

A notícia do furto veio via redes sociais nesta semana pelo vice-prefeito Marconi da Unika. A quantidade de metros dos fios furtados não foi divulgado.

