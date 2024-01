Atacante do United é flagrado em boate após alegar doença e pode ser multado em R$ 4 milhões

Marcus Rashford vai se reunir com técnico dos Red Devils após ser visto em festa na Irlanda do Norte.

O atacante Marcus Rashford se envolveu em mais uma polêmica no Manchester United. Nesse domingo (28), o jogador inglês foi desfalque na vitória sobre o Newport, pela Copa da Inglaterra, após ter alegado estar doente. Por outro lado, o jornal “The Athletic” afirmou que Rashford foi flagrado em uma boate na Irlanda do Norte na quinta-feira (25), o que não foi bem-visto no clube.

O jogador de 26 anos não treinou com o elenco na sexta (26), e consequentemente, não esteve no plantel para o confronto deste domingo. Após a partida, o técnico do United, Erik ten Hag, afirmou que vai “cuidar disso” e destacou se tratar de um “assunto interno”.

Nesta segunda (29), Rashford se reapresentou normalmente para treinar no CT do Manchester United. De acordo com o jornal “The Sun”, ele vai se reunir com o treinador e pode ser multado em até duas semanas de salário, o que representa um valor de cerca de 650 mil libras (R$ 4 milhões).

Essa não é a primeira polêmica envolvendo o atacante inglês na temporada 2023/24. Em novembro, ele foi criticado por ten Hag por conta da festa de aniversário que organizou para comemorar os 26 anos.

A celebração aconteceu pouco depois da derrota por 3 a 0 no clássico contra o Manchester City e também foi alvo de críticas pela imprensa e torcedores do clube. À época, ten Hag disse que Rashford se desculpou e deu o assunto como encerrado.

Ao longo desta temporada, o atacante inglês marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências em 26 jogos pelo Manchester United.

Fonte: Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/12:14:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...