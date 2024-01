Clube alemão é o primeiro na Europa a ter treinadora no comando do time masculino

Marie-Louise Eta comandou o Union Berlin nesse domingo (28) em duelo do Campeonato Alemão.

O Union Berlin, da Alemanha, é o primeiro clube da história do futebol europeu a ter uma mulher como treinadora do time masculino. Nesse domingo (28), Marie-Louise Eta estreou no comando do clube na vitória por 1 a 0 sobre o Darmstadt, pela 19ª rodada da Bundesliga.

Aos 32 anos, a profissional é parte da comissão técnica do treinador Nenad Bjelica, que foi expulso no último compromisso do Union Berlin, diante do Bayern de Munique, após dar um tapa em Leroy Sané, atacante do clube bávaro.

Por conta do ocorrido, Bjelica foi suspenso por três partidas. Dessa forma, Marie-Louise fez a primeira aparição como treinadora à beira do campo e deve ser mantida para os dois próximos jogos, contra RB Leipzig e Mainz 05, ambos pelo Campeonato Alemão.

Marie-Louise Eta teve uma carreira vitoriosa como volante, atuando em clubes como Turbina Potsdam, Hamburgo, Cloppenburg e Werder Bremen. Enquanto jogadora, ela venceu a Bundeliga três vezes e tem um título da Champions League feminina, apesar de nunca ter defendido a Seleção Alemã.

A carreira fora dos gramados começou em 2016, nas categorias de base dos times masculino e feminino do Werder Bremen. Outro trabalho de destaque foi na base da seleção feminina da Alemanha.

