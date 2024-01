Ataque a tiros mata três pessoas em casa de show no nordeste do Pará

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um ataque a tiros, na madrugada desta segunda-feira (29), em uma casa de festa de Quatro Bocas, distrito de Tomé-Açu, nordeste do Pará. Dois adolescentes estão entre as vítimas. A outra pessoa assassinada e os sobreviventes não tiveram o nome revelado. O suspeito, que já foi reconhecido pelas autoridades, mas não teve a identidade divulgada, está sendo procurado pela polícia.

O caso teria ocorrido por volta das 4h no estabelecimento. A Polícia Civil já está apurando o que teria levado o crime a ser cometido. Entre as linhas de investigação, duas hipóteses foram levantadas: uma confusão entre a dona da casa de show com o autor dos disparos, sendo que, possivelmente, as vítimas não teriam envolvimento na suposta confusão; e a outra suspeita é de que o ataque estaria ligado a um confronto entre facções criminosas na região.

O 48º Batalhão de Polícia Militar (48º BPM) foi acionado ao caso e isolaram a cena do crime. Os feridos pelo ataque foram socorridos para um hospital da localidade. Porém, o estado de saúde deles não foi revelado.

As autoridades estão atrás do suspeito. Na casa dele, as autoridades encontraram munições de revólver.

