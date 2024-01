Pipoqueiro é preso suspeito de estuprar adolescente de Almeirim-Pará

Uma adolescente de apenas 14 anos foi vítima de estupro na noite da última sexta-feira (26). O principal suspeito do crime foi identificado pela polícia como Luiz Monteiro e preso em flagrante, em Senador José Porfírio, no sudoeste paraense.

Segundo a polícia, durante uma viagem de balsa que faz a rota Marabá a Vitória do Xingu, o suspeito tentou embarcar na balsa com a jovem sozinha, mas os proprietários da embarcação começaram a fazer algumas perguntas após desconfiarem da atitude. Foi então que a vítima informou que havia sido violentada sexualmente no dia anterior pelo homem. A guarnição acionou os conselheiros tutelares, que acompanharam a ocorrência. Tanto a vítima quanto o suspeito foram levados até a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Na delegacia, foi descoberto que os dois seriam da cidade de Almeirim e que o homem foi até o município de Senador José Porfírio para fazer a venda de pipocas em um festival que acontece todos os anos, e levou a menina como ajudante com a autorização dos pais dela.

Segundo a polícia, os abusos estavam acontecendo em uma casa alugada por ele na cidade. A Polícia Civil em Almeirim foi comunicada sobre o caso e abriu um inquérito para investigação. A vítima passou por exames de corpo de delito e esculta especializada e posteriormente encaminhada para a cidade de origem por uma equipe do Conselho Tutelar. Não foi informado se os pais foram avisados. Luiz vai responder pelo crime de estupro e foi transferido para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, onde vai aguardar uma decisão da justiça.

Segundo dados do Portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública do Pará, no estado, foram contabilizados 5476 vítimas de estupro, destes, 4366 eram menores de idade. Na região do Xingu, no ano passado, foram registrados 247 casos, se comparado com 2022, que foram 204 registros. Em Senador José Porfírio, foram 24 estupros em 2023.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/13:53:51

