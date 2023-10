Ataque em escola: Prefeito decreta luto e cancela eventos de Dia das Crianças

Sérgio Azevedo utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre ataque em Escola Profissional Dom Bosco — Foto: Redes Sociais / Reprodução

A cidade de Poços de Caldas está em luto pelos próximos três dias após ataque na Escola Profissional Dom Bosco que causou a morte de um adolescente de 14 anos e feriu outros três – dois estão em estado grave – nessa terça-feira (10 de outubro).

O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Azevedo (PSDB) pelas redes sociais. Azevedo também informou que os eventos para o Dia das Crianças na cidade foram cancelados, incluindo a festa no Parque Municipal que iria receber a banda de axé Ara Ketu. A cidade está em clima de luto.

De acordo com o prefeito, o ataque foi um caso isolado e não deve servir para causar medo em outras unidades de ensino de Poços de Caldas. Mesmo assim, a polícia militar está empenhada na cidade. “É um fato que entendemos ser isolado, mas nossas forças de segurança estão atentas a qualquer acontecimento”, afirmou.

Mesmo assim, nos comentários, as famílias denunciaram a sensação de insegurança e medo. “Para a mãe que perdeu o filho, não foi um fato isolado. Para as mães que deixam seus filhos nas escolas, não é um fato isolado! É um fato doloroso e, no mínimo, preocupante. Já tivemos ameaças sobre ataques nas escolas. Mais do que desejar o pesar às vítimas, tomar uma providência a longo prazo é o melhor!”, comentou uma usuária da rede social. “Proteja nossos filhos, prefeito”, pediu outra.

No pronunciamento, o Sérgio Azevedo aproveitou para lamentar o ocorrido e mostrar solidariedade às famílias e à comunidade escolar. “Fomos surpreendidos por essa terrível notícia. Quero trazer a solidariedade à família das vítimas, todos os alunos, é uma escola muito querida nossa”, disse.

Entenda

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o qual a reportagem de O TEMPO teve acesso nesta quarta-feira (11), a PM afirma que foi acionada por volta das 17h, através do 190, por um pessoa afirmando que um indivíduo armado com uma faca teria desferido golpes contra estudantes da Escola Profissional Dom Bosco.

As guarnições foram até o local e encontraram dois adolescentes, (ambos sexos masculinos) caídos no chão, que eram socorridos por populares. Os dois foram levados para o Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde. O outro segue internado em estado grave após passar por cirurgia.

Conforme a PM, ainda no local do crime, os policiais encontraram o autor do ataque que foi contido no chão por populares. Devido à gravidade da situação, o autor foi colocado na viatura e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Margarita Morales para realizar um exame médico. Ele apresentava ferimentos no lado esquerdo do rosto que, segundo ele, foram causados por populares que o agrediram quando ele era contido.

Fonte: O TEMPO/e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2023/17:58:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...