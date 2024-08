Correios realiza leilões de imóveis em seis estados

Iniciativa visa rentabilizar carteira de imóveis da estatal- (Foto:Reprodução)

Pará (1). As licitações estão agendadas para acontecer entre os dias 7 e 28/8, e serão realizadas em formato eletrônico, pela plataforma Licitações-e . Os Correios irão promover, durante o mês de agosto, oito leilões de imóveis localizados em Minas Gerais (2), Pernambuco (1), Bahia (1), Rio de Janeiro (1), Mato Grosso do Sul (2) e

Os leilões contemplam imóveis localizados tanto no interior quanto nas capitais. No estado mineiro, há prédios à venda na cidade de Patrocínio de Muriaé e em Belo Horizonte. Também há imóveis disponíveis em Salvador/BA, Recife/PE, Belém/PA, Campo Grande/MS e na cidade de Itaboraí/RJ.

No Pará, o leilão será no dia 12 de agosto, às 10h, para alienação de um terreno urbano localizado na Av. Tavares Bastos, Passagem Coronel Arthur, Bairro Marambaia – Belém/PA. Com área de 17.154,26 m², sendo 210,00 m² de área construída, topografia plana e murado, o imóvel fica em local de fácil acesso e de alta valorização no mercado imobiliário.

A região possui pavimentação asfáltica e é abastecida pelos diversos serviços públicos (água, energia elétrica, esgoto sanitário, coleta de lixo, telefone e iluminação pública) e equipamentos comunitários (lazer, comércio, escola, saúde e segurança).

As alienações fazem parte das ações de reestruturação da carteira imobiliária dos Correios realizada pela atual gestão da empresa. “Na revisão, estamos vendendo prédios que não agregam mais valor aos negócios para redirecionar os recursos para investimentos, novas aquisições e projetos alinhados aos objetivos estratégicos da empresa”, afirma o diretor de Administração dos Correios, José Rorício Aguiar de Vasconcelos.

Importante ressaltar que imóveis históricos e de valor simbólico para a empresa não serão alienados. Para esses prédios, os Correios estão avaliando a concessão a órgãos públicos, permitindo a recuperação e reforma dos imóveis por parceiros que os utilizarão para serviços de interesse público. “Em todos os casos, nosso foco será sempre o benefício das brasileiras e dos brasileiros”, completa o diretor da estatal, destacando que a iniciativa reforça o compromisso dos Correios com a sustentabilidade econômica da empresa e a preservação do patrimônio histórico nacional.

Como participar – As licitações serão realizadas em formato eletrônico. Para participar, os interessados devem obter uma chave de acesso em uma agência do Banco do Brasil. Após o cadastro, pessoas físicas e jurídicas poderão submeter suas propostas, por meio da plataforma Licitações-e , para competir na disputa on-line.

www.imovelcorreios.com.br . No portal, é possível visualizar fotos, vídeos e informações detalhadas sobre cada propriedade, além de conferir as datas e editais das licitações. Para mais detalhes sobre os imóveis disponíveis, incluindo tipo, localização e finalidade, acesse o site.

Sobre a empresa – Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 87 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br .

